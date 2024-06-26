За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 538060 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 июня: 1120 российских оккупантов, 4 танка и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 538060 (+1220) человек,
- танков — 8039 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 15450 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 14321 (+40) ед,
- РСЗО — 1108 (+0) ед,
- средства ПВО — 863 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11435 (+22),
- крылатые ракеты — 2324 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19407 (+45) ед,
- специальная техника — 2409 (+6)
Источник: Минфин
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