Норвегия создаст запас зерна на случай войны

Норвежское правительство во вторник подписало соглашение о начале накопления зерна на фоне войны в Украине, последствий пандемии COVID-19 и климатического кризиса, пишет Associated Press.

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Что известно

Соглашение о хранении 30 тыс. тонн зерна подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад и четыре частные компании. Также норвежские власти намерены продолжить наращивать зерновой резерв до 2029 года, чтобы получить около 82,5 тыс. тонн зерна к концу десятилетия.

«У нас было достаточно зерна для трехмесячного потребления населением Норвегии в кризисной ситуации, которая может возникнуть», — сказал Поллестад.

По состоянию на первый квартал этого года численность населения Норвегии составляла 5,6 млн человек.

Напомним

Ранее правительство королевства создавало подобные запасы в 1950-е годы, но инициатива была закрыта в 2003 году. После российского вторжения в Украину в 2022 году власти Норвегии создали комиссию для оценки сильных и слабых сторон своих систем готовности к чрезвычайным ситуациям.

Комиссия рекомендовала возобновить зерновые запасы. Государство планирует выделять на эти цели порядка $6 млн в год.

В Норвегии, на острове Шпицберген, расположено Всемирное семенохранилище, где собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.