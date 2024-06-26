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26 июня 2024, 9:25 Читати українською

Норвегия создаст запас зерна на случай войны

Норвежское правительство во вторник подписало соглашение о начале накопления зерна на фоне войны в Украине, последствий пандемии COVID-19 и климатического кризиса, пишет Associated Press.

Норвежское правительство во вторник подписало соглашение о начале накопления зерна на фоне войны в Украине, последствий пандемии COVID-19 и климатического кризиса, пишет Associated Press.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноСоглашение о хранении 30 тыс. тонн зерна подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад и четыре частные компании.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Соглашение о хранении 30 тыс. тонн зерна подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад и четыре частные компании. Также норвежские власти намерены продолжить наращивать зерновой резерв до 2029 года, чтобы получить около 82,5 тыс. тонн зерна к концу десятилетия.

«У нас было достаточно зерна для трехмесячного потребления населением Норвегии в кризисной ситуации, которая может возникнуть», — сказал Поллестад.

По состоянию на первый квартал этого года численность населения Норвегии составляла 5,6 млн человек.

Напомним

Ранее правительство королевства создавало подобные запасы в 1950-е годы, но инициатива была закрыта в 2003 году. После российского вторжения в Украину в 2022 году власти Норвегии создали комиссию для оценки сильных и слабых сторон своих систем готовности к чрезвычайным ситуациям.

Комиссия рекомендовала возобновить зерновые запасы. Государство планирует выделять на эти цели порядка $6 млн в год.

В Норвегии, на острове Шпицберген, расположено Всемирное семенохранилище, где собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
26 июня 2024, 10:30
#
Молодці, по факту. Навіть поруч з кордонами Норвегії немає жодних військ, але країна готується до найгірших сценаріїв, щоб потім не клянчити ні в кого гроші і продовольчі товари, а ми все готуємося шашлички смажити в травні, коли кацапстан війська до наших кордонів стягував…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 июня 2024, 11:01
#
Війна в Європі - це вже не казки.
+
0
paff
paff
26 июня 2024, 11:24
#
Это вам не запас шашлычков
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