Лучшие авиакомпании 2024 года: Qatar Airways возглавила рейтинг восьмой раз

Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией 2024 года в мире по версии крупнейшего отраслевого рейтинга Skytrax. Об этом пишет Лига со ссылкой на CNBC.

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Рейтинг авиакомпаний

Лидер прошлогоднего рейтинга Singapore Airlines опустился на второе место.

Qatar Airways возглавила рейтинг восьмой раз с 2011 года. Авиакомпания победила в номинации лучший бизнес-класс и лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке, а занявшая второе место Singapore Airlines возглавила список в номинации лучшие бортпроводники, лучший первый класс и лучшая авиакомпания в Азии.

Среди бюджетных авиакомпаний победителем признана малайзийская AirAsia, а сингапурская Scoot была названа лучшей бюджетной авиакомпанией для дальнемагистральных рейсов.

Лучшими авиакомпаниями в Европе признаны Turkish Airlines, Air France, Swiss International.

Лучшая американская авиакомпания Delta Air Lines заняла лишь 21 место в общем рейтинге.

Методика

Skytrax определяет лучшую авиакомпанию в мире на основе опросов пассажиров в более чем 100 странах.