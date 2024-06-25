Компании пользуются возможностью уплаты процентов по внешним долгам — Пышный

Благодаря последней компании валютной либерализации уже 162 компании воспользовались возможностью платить проценты по старым, внешним кредитам. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный на Банковской форме Экономической правды.

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«По итогам валютной либерализации, 162 компаний воспользовались возможностью платить проценты по старым, внешним займам. 118 компаний — возможностью репатриировать новые дивиденды. Среднедневный объем течения валюты с целью уплаты процента по старым, внешним кредитам с 24 мая по 20 июня.Среднедневный объем репатриации дивидендов составляет 4 миллиона в день», — рассказал он.

Он отметил, что Нацбанк будет продолжать продолжать создание предпосылок, которые позволят бизнесу привлекать новый капитал и расширять возможности создавать валютную выручку.