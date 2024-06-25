Благодаря последней компании валютной либерализации уже 162 компании воспользовались возможностью платить проценты по старым, внешним кредитам. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный на Банковской форме Экономической правды.
Компании пользуются возможностью уплаты процентов по внешним долгам — Пышный
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«По итогам валютной либерализации, 162 компаний воспользовались возможностью платить проценты по старым, внешним займам. 118 компаний — возможностью репатриировать новые дивиденды. Среднедневный объем течения валюты с целью уплаты процента по старым, внешним кредитам с 24 мая по 20 июня.Среднедневный объем репатриации дивидендов составляет 4 миллиона в день», — рассказал он.
Он отметил, что Нацбанк будет продолжать продолжать создание предпосылок, которые позволят бизнесу привлекать новый капитал и расширять возможности создавать валютную выручку.
Источник: Минфин
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