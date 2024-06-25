Минфин привлек более 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,12 млрд грн в эквиваленте, что на 1,78 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,90 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4 млрд грн под 14,71% с погашением 23 июля 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,72%);

312,86 млн грн под 15,32% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,28%);

2,55 млрд грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 года (на прошлой неделе ставка была 16,80%).

В иностранной валюте:

$203,78 млн. под 4,62% с погашением 31 июля 2025 года (на прошлой неделе ставка была 4,64%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.