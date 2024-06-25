К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 18 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 25 июня: евро и доллары упали на межбанке
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Открытие 25 июня
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Закрытие 25 июня
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Изменения
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40,61/40,63
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40,56/40,59
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5 /4
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43,59/43,60
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43,41/43,42
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18/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,07 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,81−40,90, евро — 43,95−44,10 грн.
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Источник: Минфин
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