Bank of America допустил рост цен на золото до $3000

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2024, 18:38 Читати українською

Bank of America допустил рост цен на золото до $3000

По мнению аналитиков Bank of America, цена золота может достичь отметки $3000 за тройскую унцию в течение следующих 12−18 месяцев, пишет CNBC.

По мнению аналитиков Bank of America, цена золота может достичь отметки $3000 за тройскую унцию в течение следующих 12−18 месяцев, пишет CNBC.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз аналитиковЭто может произойти в случае, если ставки в США снизятся, а спрос со стороны крупных институциональных инвесторов увеличится.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз аналитиков

Это может произойти в случае, если ставки в США снизятся, а спрос со стороны крупных институциональных инвесторов увеличится. Потенциал роста котировок драгоценного металла составляет около 29% по сравнению с ценой закрытия 21 июня — $2331,2 за унцию.

На торгах в понедельник, 24 июня, августовские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) прибавляли 0,6% и торговались на уровне $2345,4 за унцию по состоянию на 21:15. С начала 2024 года драгоценный металл подорожал более чем на 10%.

«Мы считаем, что золото может достичь $3000 за унцию в течение следующих 12−18 месяцев, хотя потоки средств не оправдывают такой ценовой уровень прямо сейчас», — отметили стратеги Bank of America. Для достижения этой цели необходимо, чтобы «некоммерческий спрос» на золото вырос, что в свою очередь потребует снижения ставок ФРС.

По данным опроса Всемирного совета по золоту (World Gold Council), почти 30% центральных банков различных стран, участвовавших в исследовании, планируют увеличить золотые резервы в течение следующих 12 месяцев.

В Bank of America указали, что это самый высокий показатель с начала наблюдений в 2018 году. По мнению аналитиков, такой спрос на драгметалл со стороны центральных банков является положительным знаком для биржевых цен на золото.

12 апреля стоимость золота впервые в истории поднялась выше $2400 за унцию. Тогда аналитики указали, что рост цен связан с увеличением премии за внешнеполитический риск из-за конфликтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других горячих точках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Алексей Яковлев и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами