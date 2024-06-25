Bank of America допустил рост цен на золото до $3000

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Прогноз аналитиков

Это может произойти в случае, если ставки в США снизятся, а спрос со стороны крупных институциональных инвесторов увеличится. Потенциал роста котировок драгоценного металла составляет около 29% по сравнению с ценой закрытия 21 июня — $2331,2 за унцию.



На торгах в понедельник, 24 июня, августовские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) прибавляли 0,6% и торговались на уровне $2345,4 за унцию по состоянию на 21:15. С начала 2024 года драгоценный металл подорожал более чем на 10%.

«Мы считаем, что золото может достичь $3000 за унцию в течение следующих 12−18 месяцев, хотя потоки средств не оправдывают такой ценовой уровень прямо сейчас», — отметили стратеги Bank of America. Для достижения этой цели необходимо, чтобы «некоммерческий спрос» на золото вырос, что в свою очередь потребует снижения ставок ФРС.



По данным опроса Всемирного совета по золоту (World Gold Council), почти 30% центральных банков различных стран, участвовавших в исследовании, планируют увеличить золотые резервы в течение следующих 12 месяцев.

В Bank of America указали, что это самый высокий показатель с начала наблюдений в 2018 году. По мнению аналитиков, такой спрос на драгметалл со стороны центральных банков является положительным знаком для биржевых цен на золото.



12 апреля стоимость золота впервые в истории поднялась выше $2400 за унцию. Тогда аналитики указали, что рост цен связан с увеличением премии за внешнеполитический риск из-за конфликтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других горячих точках.