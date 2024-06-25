В ЕС согласовали второй срок фон дер Ляен во главе Еврокомиссии — СМИ

Незадолго до решающего саммита ЕС главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на второй срок на пост президента Еврокомиссии. Об этом немецкому агентству печати стало известно из переговорных кругов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Handelsblatt.

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Что известно

Соглашение также предусматривает назначение либерального премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет избран президентом Европейского совета на начальный период в два с половиной года. В этой должности социалист будет отвечать за подготовку саммитов ЕС и председательствовать на рабочих заседаниях. Если Кошта хорошо справится с этой работой, он сможет получить второй срок в должности согласно действующей практике.

Президент Еврокомиссии и руководитель внешней политики ЕС назначаются на один законодательный период ЕС, то есть примерно пять лет.

Основой для соглашения, которое еще предстоит формализовать на саммите ЕС в четверг и пятницу, являются результаты европейских выборов, состоявшихся чуть больше двух недель назад.

После ожидаемого выдвижения кандидатуры фон дер Ляен на саммите ЕС она все еще должна быть избрана большинством в Европарламенте. Для этого немке придется заручиться поддержкой депутатов в ближайшие недели.

Голосование состоится не раньше третьей недели июля и считается самым большим препятствием на пути ко второму президентскому сроку. Причина состоит в том, что выборы состоятся путем тайного голосования, а у фон дер Ляена сравнительно много критиков в Европарламенте.