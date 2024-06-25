Экспорт кондитерских изделий вырос на 30%. Главные покупатели украинских сладостей

В 2023 году Украина экспортировала хлебобулочные кондитерские изделия на 89 тысяч тонн, что на 29% больше показателя 2022 года. Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта.

Экспорт сладостей принес общие доходы в $213 млн (+40%). Как и другие группы кондитерской продукции, хлебобулочные сладости в 2023 году продемонстрировали рост экспортных показателей.

В географии сбыта хлебобулочных сладостей отечественного производства в 2023 году основным потребителем был Европейский Союз, суммарные закупки государств которого составили $122 млн. или 57% от всей стоимости.

Главные покупатели

Главными покупателями хлебобулочных сладостей из Украины в прошлом году стали:

Румыния — 14 тыс. тонн;

Польша — 14 тыс. тонн;

Молдова — 10 тыс. тонн;

Латвия — 5 тыс. тонн;

Германия — 5 тыс. тонн;

Грузия — 4 тыс. тонн;

Литва — 4 тыс. тонн;

Болгария — 3 тыс. тонн;

Азербайджан — 3 тыс. тонн.

Достаточно значительные по количеству поставки осуществлялись также в Соединенные Штаты, Турцию, Израиль, Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Китай, ОАЭ и Ливию.

Таким образом, Украине, по крайней мере, удается сохранить собственные позиции в пределах 30-го места глобального рейтинга экспортеров этой группы сладостей.

Товарная структура экспорта кондитерских изделий из муки в прошлом году состояла преимущественно из сладкого сухого печенья (32 тыс. т), вафель (31 тыс. т), сухарей и гренок (6 тыс. т) пряников (4 тыс. т), сухого печенья (3 тыс. т).