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25 июня 2024, 17:51 Читати українською

Экспорт кондитерских изделий вырос на 30%. Главные покупатели украинских сладостей

В 2023 году Украина экспортировала хлебобулочные кондитерские изделия на 89 тысяч тонн, что на 29% больше показателя 2022 года. Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта.

В 2023 году Украина экспортировала хлебобулочные кондитерские изделия на 89 тысяч тонн, что на 29% больше показателя 2022 года.
Фото: pixabay

Экспорт сладостей принес общие доходы в $213 млн (+40%). Как и другие группы кондитерской продукции, хлебобулочные сладости в 2023 году продемонстрировали рост экспортных показателей.

В географии сбыта хлебобулочных сладостей отечественного производства в 2023 году основным потребителем был Европейский Союз, суммарные закупки государств которого составили $122 млн. или 57% от всей стоимости.

Главные покупатели

Главными покупателями хлебобулочных сладостей из Украины в прошлом году стали:

  • Румыния — 14 тыс. тонн;
  • Польша — 14 тыс. тонн;
  • Молдова — 10 тыс. тонн;
  • Латвия — 5 тыс. тонн;
  • Германия — 5 тыс. тонн;
  • Грузия — 4 тыс. тонн;
  • Литва — 4 тыс. тонн;
  • Болгария — 3 тыс. тонн;
  • Азербайджан — 3 тыс. тонн.

Достаточно значительные по количеству поставки осуществлялись также в Соединенные Штаты, Турцию, Израиль, Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Китай, ОАЭ и Ливию.

Таким образом, Украине, по крайней мере, удается сохранить собственные позиции в пределах 30-го места глобального рейтинга экспортеров этой группы сладостей.

Товарная структура экспорта кондитерских изделий из муки в прошлом году состояла преимущественно из сладкого сухого печенья (32 тыс. т), вафель (31 тыс. т), сухарей и гренок (6 тыс. т) пряников (4 тыс. т), сухого печенья (3 тыс. т).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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