НАК «Нафтогаз Украины» во вторник, 25 июня, перечислила в государственный бюджет 14,3 млрд грн. Об этом LIGA.net сообщил глава правления компании Алексей Чернышев.
Нафтогаз Украины выплатил дивиденды за 2023 год
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Выплата дивидендов
«Нафтогаз сегодня уплатил в госбюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов с них по результатам 2023 года», — рассказал он.
Накануне Чернышев анонсировал этот платеж на своей странице в Facebook. Он состоит из 12,2 млрд грн дивидендов и 2,1 млрд грн связанного налога на прибыль.
Источник: Минфин
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