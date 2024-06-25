Нафтогаз Украины выплатил дивиденды за 2023 год

НАК «Нафтогаз Украины» во вторник, 25 июня, перечислила в государственный бюджет 14,3 млрд грн. Об этом LIGA.net сообщил глава правления компании Алексей Чернышев.

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Выплата дивидендов

«Нафтогаз сегодня уплатил в госбюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов с них по результатам 2023 года», — рассказал он.

Накануне Чернышев анонсировал этот платеж на своей странице в Facebook. Он состоит из 12,2 млрд грн дивидендов и 2,1 млрд грн связанного налога на прибыль.