На 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,26 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Украинцы увеличили депозиты в банках на 22 млрд
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С начала года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд. грн. Тенденция к росту наблюдалась за последние три месяца. Впрочем, впервые за 2024 год фиксируется реальный прирост депозитов, а не за счет переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня:
- вклады в национальной валюте — 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за май);
- вклады в иностранной валюте — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за май).
В Фонде уточнили, что доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11% от общей суммы вкладов).
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
основополагающей доктрине апологетов валютного форума Минфина…
> вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.
Це або через сезонність, або через факт, що люди почали купувати більше валюти бачачи її зростання. Статистика взагалі неповна, не можна нормальних висновків зробити.