Украинцы увеличили депозиты в банках на 22 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2024, 16:13 Читати українською

Украинцы увеличили депозиты в банках на 22 млрд

На 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,26 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,26 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С начала года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд. грн. Тенденция к росту наблюдалась за последние три месяца. Впрочем, впервые за 2024 год фиксируется реальный прирост депозитов, а не за счет переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня:

  • вклады в национальной валюте — 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за май);
  • вклады в иностранной валюте — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за май).

В Фонде уточнили, что доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11% от общей суммы вкладов).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 июня 2024, 16:43
#
Ежемесячный рост гривневых вкладов в укрбанках противоречит
основополагающей доктрине апологетов валютного форума Минфина…
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 июня 2024, 18:00
#
В чому протиріччя? Ви ж розумієте, що цифра 1,26 млрд грн включає в себе і валютні депозити? В тому числі і конвертаційні. Також саме по собі зростання відбулося вперше з почкатку року, бо:

> вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Це або через сезонність, або через факт, що люди почали купувати більше валюти бачачи її зростання. Статистика взагалі неповна, не можна нормальних висновків зробити.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами