Украинцы увеличили депозиты в банках на 22 млрд

На 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,26 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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С начала года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд. грн. Тенденция к росту наблюдалась за последние три месяца. Впрочем, впервые за 2024 год фиксируется реальный прирост депозитов, а не за счет переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня:

вклады в национальной валюте — 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за май);

вклады в иностранной валюте — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за май).

В Фонде уточнили, что доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июня составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11% от общей суммы вкладов).