Япония ослабила визовые требования для граждан Украины

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Что известно

«Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины», — говорится в соцсети Х.