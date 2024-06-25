С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины, сообщает посольство Японии в Украине.
Япония ослабила визовые требования для граждан Украины
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Что известно
«Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины», — говорится в соцсети Х.
Источник: Минфин
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