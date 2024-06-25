Программу Ukrainian Credit Conference 2024 расширили новыми темами — как получить самые выгодные билеты

Остались считанные дни до главной кредитной конференции Ukrainian Credit Conference (UCC), на которой одновременно соберется весь украинский кредитный бизнес. На мероприятии участники смогут оценить состояние кредитного рынка, а также узнать от лидеров мнений и от представителей НБУ , чего следует ожидать уже в ближайшем будущем.

Несмотря на то, что конференция намечена на 28 июня, список тем для обсуждений продолжает пополняться. Эксперты готовят еще одну дискуссию, темой которой станет «Как финтех осваивает традиционно банковские услуги».

В рамках разговора специалисты обсудят новые продукты от украинского финтех на рынке фин услуг (кредитные карты, кредитование МСБ) и объяснят, что еще будет предлагать финтех и кто является ключевым клиентом. Говорят также о перспективах украинского необанкинга, а также о том, на какие технологии делают ставку в ближайшие 2−5 лет.

Модератором дискуссии станет Александр Денисюк, управляющий партнер финтех-издания PaySpace Magazine. Участниками будут:

Гелла Слюсарчук, СBDO PSP Platon;

Алексей Миропольский, коммерческий директор RozetkaPay;

Юлия Федосюк, CEO UAPAY, специалист в области финтеха и права с 17-летним опытом;

Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА, основатель Open API Group.

Кроме этой дискуссии участников Ukrainian Credit Conference (UCC) ждут еще три, а также доклады от представителей НБУ и в целом кредитного рынка на темы, касающиеся ужесточения требований к системе управления финансовых компаний, анализа рынка кредитования, ожиданий украинского потребителя от компаний, предоставляющих финансовые услуги и т. д. С полной программой конференции можно ознакомиться по ссылке. Там же есть возможность приобрести билеты на мероприятие.

Розыгрыш билетов

Для тех, кто до сих пор не приобрел билеты на Ukrainian Credit Conference 2024 и хочет испытать удачу, есть возможность приобщиться к их розыгрышу. Сайт «Минфин» решил разыграть 4 билета среди своих подписчиков в соцсетях.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выполнить все следующие условия:

Подписаться на страницу «Минфина». Поставить лайк под сообщением о розыгрыше билетов на конференцию. Написать ответ на вопросы в комментариях: «Есть ли перспектива у ипотечного кредитования: программа „єОселя“ — это вариант?».

Обратите внимание — один участник может выиграть один билет. Победители, которые получат по одному билету на Ukrainian Credit Conference в подарок, будут определены 26 июня в 18:30 с помощью Random.org.

Присоединяйтесь к розыгрышу и приходите на главную кредитную конференцию года, чтобы не пропустить 9 часов экспертного контента, нетворкинга для создания новых партнерств и возможность первым узнать все самые главные новости кредитного рынка Украины. ​