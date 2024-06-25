Совет Европейского Союза решил продлить временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев
Совет Европейского Союза решил продлить временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе
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Временная защита
Отмечается, что механизм временной защиты для убегающих от российской агрессии украинцев был запущен 4 марта 2022 года. Принятое сегодня решение продолжает его, изменения не предусматриваются.
Директива о временной защите дает украинцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную, медицинскую и другую помощь.
Документ также помогает государствам-членам упорядочивать и эффективно управлять прибытием людей.
«День за днем россия терроризирует украинский народ своими бомбардировками. Это опасные обстоятельства. Сбежавшие от российской агрессии могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность», — прокомментировала государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.
Напомним
Пока почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть — дети.
Комментарии - 1
Або таким чином ЕС перестраховується, якщо війна закінчиться в 2025, щоб залишити громадян України у себе ? Через 2 роки (в 2026) більша частина людей точно буде працювати.