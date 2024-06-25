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25 июня 2024, 12:37 Читати українською

АРМА в мае перечислило в бюджет 36 миллионов гривен

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в мае обеспечило поступления в бюджет от управления активами на 36 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в мае обеспечило поступления в бюджет от управления активами на 36 млн грн.
Фото:depositphotos

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Пополнение бюджета

«В мае 2024 года АРМА перечислило в государственный бюджет 36 млн грн от управления активами. Такая же сумма была перечислена и в апреле 2024 года», — говорится в дайджесте.

Кроме того, в прошлом месяце подписан протокол электронного аукциона по продаже актива, а именно минеральных удобрений.

Средства за приобретенный актив в сумме 32,03 млн грн и сумму таможенных платежей в 15,43 млн грн победитель в полном объеме зачислил на счет АРМА.

В мае Нацагентство также отобрало управляющего для недвижимого имущества в центре столицы общей площадью 519 кв. Рыночная стоимость актива составляет 20,67 млн грн.

Ожидается, что ежемесячно управляющий будет платить в государственный бюджет 75% дохода от управления этим имуществом. В то же время, договором предусмотрен обязательный минимальный платеж на случай низкого дохода в размере 59 тыс. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
vfp
vfp
25 июня 2024, 13:36
#
А скільки коштує платникам податків утримання АРМА?
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