Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в мае обеспечило поступления в бюджет от управления активами на 36 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.
АРМА в мае перечислило в бюджет 36 миллионов гривен
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Пополнение бюджета
«В мае 2024 года АРМА перечислило в государственный бюджет 36 млн грн от управления активами. Такая же сумма была перечислена и в апреле 2024 года», — говорится в дайджесте.
Кроме того, в прошлом месяце подписан протокол электронного аукциона по продаже актива, а именно минеральных удобрений.
Средства за приобретенный актив в сумме 32,03 млн грн и сумму таможенных платежей в 15,43 млн грн победитель в полном объеме зачислил на счет АРМА.
В мае Нацагентство также отобрало управляющего для недвижимого имущества в центре столицы общей площадью 519 кв. Рыночная стоимость актива составляет 20,67 млн грн.
Ожидается, что ежемесячно управляющий будет платить в государственный бюджет 75% дохода от управления этим имуществом. В то же время, договором предусмотрен обязательный минимальный платеж на случай низкого дохода в размере 59 тыс. грн.
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