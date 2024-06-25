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25 июня 2024, 12:06 Читати українською

Падение биткоина и выплаты компенсаций клиентам Mt. Gox: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Цена биткоина упала ниже $59 000

Вечером 24 июня 2024 года цена биткоина опустилась в моменте до $58 890. Позже первая криптовалюта выросла до уровня выше $61 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена биткоина составляет $61 130. За сутки актив подешевел на 2%, за неделю на 7%.

Mt. Gox начнет выплачивать компенсацию клиентам в июле

Обанкротилась криптовалютная биржа Mt. Gox станет платить компенсацию своим клиентам в июле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пользователи получат утраченные средства в биткоинах и Bitcoin Cash (BCH), согласно «плану реабилитации».

В сообщении также говорится, что перед проведением платежей понадобятся комплексная проверка и определенные меры безопасности. Также клиентов попросили проявить терпение, добавив, что порядок выплат будет зависеть от криптовалютной биржи.

«Мы уделили время обеспечению безопасных и надежных выплат кредиторам, включая технические средства для выплат, соблюдение финансовых правил в каждой стране, а также обсуждение условий погашения с криптовалютными биржами», — говорится в заявлении компании.

Криптовалютные ETF могут ослабить экономику Южной Кореи.

Институт финансовых исследований Южной Кореи (KIF) пришел к выводу, что потенциальный запуск спотовых биткоин-ETF может иметь негативные последствия для экономики страны. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет ведомства.

«Разрешение на листинг таких продуктов способно привести к побочным эффектам, таким как неэффективное распределение ресурсов, ослабление финансовой стабильности и рост криптографических рисков на рынке», — заявили эксперты.

По мнению аналитиков, после запуска этого класса продуктов крипторинок получит значительный приток денежных средств. В результате такого перераспределения местные отрасли могут остаться без дополнительного финансирования, считают они.

Также в KIF добавили, что торговля криптовалютными ETF потенциально может сделать финансовый рынок Южной Кореи более уязвимым для кризисов, в том числе и в криптовалютном секторе. В свою очередь это приведет к росту недоверия инвесторов к этому классу активов.

Несмотря на волну критики, эксперты назвали биржевые фонды на базе криптовалют хорошим средством сбережения. Правда, для этого цифровые активы должны получить четкое определение уникального финансового средства, говорится в отчете.

Отток из биткоин-ETF продолжился седьмой день подряд

24 июня владельцы акций BTC-ETF сократили позиции на $174,5 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. Негативная динамика продолжилась седьмой день.

Из GBTC от Grayscale инвесторы вывели $90 млн, из FBTC от Fidelity — $35 млн, с EZBC от Franklin Templeton — $21 млн. В других продуктах зафиксировано либо отсутствие изменений, либо отток в диапазоне до $10 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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