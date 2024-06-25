Курс валют на 25 июня: доллар и евро снова дорожают

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 2 копейки. Евро подорожало в покупке на 5 копеек и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,81−40,91, евро — 43,97−44,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,61−40,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,59 −43,60 грн/евро.

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