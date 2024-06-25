Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже. Евро в покупке и продаже прибавило 5 копеек.
Курс валют на 25 июня: доллар и евро снова дорожают
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 2 копейки. Евро подорожало в покупке на 5 копеек и 7 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,05 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,81−40,91, евро — 43,97−44,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,61−40,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,59 −43,60 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Комментарии - 1