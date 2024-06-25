АЗС начали повышать цены на бензин

На прошлой неделе выросли цены на бензин на АЗС «Укрнафты» и еще нескольких операторов, хотя большинство сетей пока не пересматривали цены на топливо. Об этом пишет enkorr.

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Средняя стоимость бензина А-95 и А-95+ в сети «Укрнафты» выросла на 0,48 грн — до 54,99 грн и 57,49 грн за литр соответственно. А-95″.

Кроме того, на 0,50 грн. за литр увеличилась стоимость горючего и в сетях RLS, ZOG и «Кворум-Нефть». На столько же выросли в цене бензины на АЗС сетей Chipo и Green Wave, а Sunoil повысила ценник сразу на гривну.

В результате средняя стоимость бензина марки А-95 по Украине выросла на 0,07 грн — до 56,52 грн/л, А-95+ — на 0,09 грн (до 60,13 грн/л).

Средняя стоимость дизельного горючего на АЗС за неделю не изменилась и составляет 52,61 грн/л.

При этом сети Chipo и RLS отреагировали на рост закупочной цены дизтоплива, подняв розничные цены на 0,40−0,50 грн. — до 50,83 грн. и 50,30 грн. соответственно. В то же время, некоторые сети пересмотрели цену дизеля в сторону уменьшения.