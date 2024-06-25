BitMart запускает функцию конвертации малого баланса в BMX для решения проблем с «пылью»

Биржа BitMart , ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, с радостью сообщает о запуске новой функции, позволяющей пользователям конвертировать небольшие суммы своих спот-активов в BMX. Эта новая функция позволяет пользователям легко преобразовывать небольшие и разрозненные остатки токенов в BMX, значительно повышая эффективность использования минорных активов на счетах биржи BitMart.

В криптовалютной торговле небольшими остатками (также известными как «пыль») называют крошечные суммы токенов, оставшиеся после сделки, которые слишком малы, чтобы торговать ими по отдельности. Эта новая функция призвана решить проблему «пыли» в торговле, улучшить пользовательский опыт и расширить возможности использования BMX.

Пользователи, прошедшие верификацию KYC 1, теперь могут использовать веб-сайт биржи BitMart и приложение биржи BitMart App для конвертации, с ограничением одной конвертации в 24 часа. Перед конвертацией в BMX пользователи должны убедиться, что все остатки, использованные для конвертации, переведены на их спотовые счета. Пользователи могут конвертировать в BMX до эквивалента 20 USDT в день. Если в процессе конвертации колебания цены токена достигнут или превысят 5 %, операция будет остановлена.

Ко всем конверсиям будет применяться комиссия за обслуживание в размере 2%, которая будет вычтена в BMX после успешной конверсии. Некоторые токены могут быть непригодны для конвертации по таким причинам, как приостановка торгов, делистинг или баланс менее 0,00000001 BMX.

В настоящее время держатели BMX могут использовать BMX для оплаты сборов биржи BitMart с 25-процентной скидкой. Кроме того, держатели BMX могут участвовать в различных мероприятиях платформы, включая Launchpad, Vote Listing и эмиссию Vote-to-Earn II NFT, с учетом региональных ограничений. Введение этой новой функции конвертации в «пыль» еще больше повысит ценность и полезность BMX".

Официальная инструкция по конвертации.

О бирже BitMart

Биржа BitMart — это ведущая глобальная платформа для торговли цифровыми активами. Имея миллионы пользователей по всему миру и входя в число лучших криптобирж на CoinGecko, BitMart в настоящее время предлагает 1 400+ торговых пар с одной из самых низких торговых комиссий в отрасли. Постоянно развиваясь и укрепляясь, BitMart заинтересована в том, чтобы криптовалюты способствовали инновациям и финансовой доступности.

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