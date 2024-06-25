За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 536840 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 июня: 1180 российских оккупантов, 4 танка и 31 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 536 840 (+1180) человек,
- танков — 8035 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 15431 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 14281 (+35) ед,
- РСЗО — 1108 (+0) ед,
- средства ПВО — 863 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11413 (+31),
- крылатые ракеты — 2324 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19362 (+58) ед,
- специальная техника — 2403 (+6)
Источник: Минфин
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