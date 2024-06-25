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25 июня 2024, 9:42 Читати українською

Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 миллиарда евро на оружие Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что ЕС согласовал выделение 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины, и заявил о намерениях Будапешта обжаловать это. Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции для провластных венгерских СМИ в Люксембурге 24 июня, передает Европейская правда.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что ЕС согласовал выделение 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины, и заявил о намерениях Будапешта обжаловать это.
Фото:pravda.com.ua

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Позиция Венгрии

Сийярто сказал, что «ЕС пересек красную линию», согласившись направить 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как «на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было единогласное решение».

Он также посетовал, что «военный пыл ослепил тех, кто принимает решение» в ЕС, и предупредил, что венгерская сторона уже изучает «правовые возможности» обжаловать их.

В заключение Сийярто отметил, что этот шаг создает долгосрочный риск для функционирования Европейского Союза.

Напомним

Как писал «Минфин», страны ЕС 24 июня одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 миллиарда евро, что поступит из доходов от замороженных российских активов.

Несмотря на договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в рамках программы для Politico в качестве частичной компенсации за оружие, приобретенное для Украины. По словам одного из дипломатов, Будапешт «взбешен» тем, что произошло сегодня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 11:09
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Може угорщина вийде з ЄС і все? Очевидно, що угорщина ну не є рушійною силою в ЄС і більше отримує від ЄС ніж надає членам ЄС, може фінансові потоки від ЄС до угорщини перекрити було б добре, щоб ЄС не брала на себе повноваження рівня Німеччини і Франції, котрі є серцем ЄС по суті.

До цього судячи з усього недовго лишилося, бо ЄС якби вже натякають, що і без їх «цінної» думки можуть обійтися в ЄС.
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