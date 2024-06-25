США готовят Украине помощь на $150 млн — СМИ

Соединенные Штаты во вторник, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Что известно

По его информации, в пакет помощи Вооруженным Силам Украины войдет вооружение на $150 млн. Других деталей собеседник Голоса Америки не раскрыл.

Помощь США

7 июня президент США Джо Байден во Франции объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн. Туда вошли: ракеты разных типов, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, патроны и другое вооружение.