Укрэнерго: 25 июня отключения света будут происходить в течение всего дня

В Украине во вторник, 25 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Об этом сообщает Укрэнерго .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Графики отключений

«25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00», — говорится в сообщении.

При этом в «Укрэнерго» отметили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.

Причина таких ограничений — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак.

В то же время в компании добавили, что питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.