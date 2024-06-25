Сложная ситуация: киевлян предупредили об отключении света в «серых зонах» в течение 6-8 недель

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в «серых зонах» графиков. Ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии. Об этом написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дефицит электроэнергии

По его словам, сейчас в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему.

Коваленко уточнил, что есть зависимость от солнечного и ветрового поколения, поэтому происходят колебания даже в течение одного дня. При этом продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что является очень важным фактором.

«В ближайшие 6−8 недель ситуация с дефицитом будет сложной. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления… Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того , что в серых зонах света не будет», — подчеркнул гендиректор Yasno.

Он уточнил, что вероятность отключений в «серых зонах» особенно высока во время пикового потребления.

По словам Коваленко, свет должен быть в «белых зонах». Если его нет — необходимо заполнить заявку на сайте сетей.