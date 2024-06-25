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25 июня 2024, 9:05 Читати українською

Сложная ситуация: киевлян предупредили об отключении света в «серых зонах» в течение 6-8 недель

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в «серых зонах» графиков. Ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии. Об этом написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в «серых зонах» графиков.
Фото:depositphotos

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Дефицит электроэнергии

По его словам, сейчас в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему.

Коваленко уточнил, что есть зависимость от солнечного и ветрового поколения, поэтому происходят колебания даже в течение одного дня. При этом продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что является очень важным фактором.

«В ближайшие 6−8 недель ситуация с дефицитом будет сложной. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления… Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того , что в серых зонах света не будет», — подчеркнул гендиректор Yasno.

Он уточнил, что вероятность отключений в «серых зонах» особенно высока во время пикового потребления.

По словам Коваленко, свет должен быть в «белых зонах». Если его нет — необходимо заполнить заявку на сайте сетей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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0
oldman54
oldman54
25 июня 2024, 9:24
#
Конечно же это никак не связано с 40 градусной жарой в румынии
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 9:27
#
З листопада 2023 року по нині нам НА ЕНЕРГЕТИКУ виділили:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія — 700 тис. євро
3) Швеція — 57 млн. євро
4) Австрія — 5 млн. євро
5) ЄБРР — 1 мільярд євро
6) Німеччина — 45 млн. євро
7) Велика Британія — 27 млн. 500 тис. євро
8) Знову Швеція — 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина — 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція — 650 млн. євро
11) Партнери G7+ — 1 мільярд євро
12) Данія — 420 млн. євро
13) Знову Велика Британія — 23 млн. євро
14) Естонія — 400 тис. євро
15) США — 190 млн. доларів
16) Знову Данія — 5 млн. 800 тис. доларів
17) Японія — 470 млн. доларів
18) Норвегія — 103 млн. доларів
19) Знову США — 522 млн. доларів
20) Ще раз США — 824 млн. доларів
21) Знову Велика Британія — 180 млн. доларів
22) Ще раз США — 25 млн. доларів
23) Канада — 38 млн. доларів
24) ЄС — 21,4 мільярди євро
25) Норвегія — 450 млн. доларів
26) Австралія — 12 млн. євро
27) Естонія — 400 тис. євро
28) Канада -38 млн. доларів
29) Знову Австралія — 20 млн. доларів
30) Нідерланди — 120 млн. євро
31) США — понад 1 мільярд 500 млн. доларів
32) Канада — 14 млн. 500 тис. доларів

Разом в гривні за курсом на період 25.06.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питанн
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 9:33
#
Разом в гривні за курсом на період 25.06.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питання, а куди цей трильйон гривень пішов?) Де цей один трильйон гривень

P. S. Вся інформація є у відкритому доступі, ви можете зайти її просто написавши виділену суму і країну з списку вище.
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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 9:39
#
Наробили собі цек, дтек, yasno, укренерго, хто за що відповідає не зрозуміло, але всі якимось боком причетні до сфери енергетики.

В результаті ціни на електроенергію ми вам підвищили, але коли спекотно, то світло ми вам вимикати будемо, бо всі бачте кондиціонери використовують…в будні…коли всі на роботі, а у вихідні дні коли всі вдома під кондиціонерами сидять весь день вимикати не будемо вам світло, все «логічно»)

А коли пасмурно теж світло будемо вимикати, бо сонячні батареї не можна зарядити нормально, хоча сонячне випромінювання є завжди, в будь-яку погоду. Сонячні панелі в похмуру погоду функціонують в діапазоні 5−95% своєї потужності залежно від щільності хмар.
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 июня 2024, 11:15
#
Половина цих структур відповідає за брендинг та додаткові послуги.
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