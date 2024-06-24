Курс валют на вечер 24 июня: евро и доллар выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 24 июня Закрытие 24 июня Изменения доллар 40,42/40,44 40,61/40,63 19 /19 евро 43,27/43,27 43,62/43,63 35/36

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,85 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,80−40,89, евро — 43,92−44,08 грн.

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