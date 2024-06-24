К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 июня: евро и доллар выросли на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 24 июня
|
Закрытие 24 июня
|
Изменения
|
40,42/40,44
|
40,61/40,63
|
19 /19
|
43,27/43,27
|
43,62/43,63
|
35/36
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,85 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 44,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,80−40,89, евро — 43,92−44,08 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
Оф.курс НБУ:
24.06 = 40,4478 грн/$
25.06 = 40,5505 грн/$
Формально оф.курс НБУ виріс на 10,27 коп.