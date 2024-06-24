Китайская компания Shein подала заявку на IPO в Лондоне вместо США

Китайский онлайн-ритейлер Shein конфиденциально подал документы британскому регулятору рынка для потенциального листинга в Лондоне, пишет Reuters. Это IPO может стать одним из самых больших в этом году.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ранее компания подала заявку на IPO в Штатах. Дебют на фондовом рынке мог сделать Shein самой дорогой китайской компанией, которая стала бы публичной в США.

Компания была оценена в $66 млрд.

Сейчас дать листинг на бирже неизвестны. Shein официально проинформировала регулятора по ценным бумагам Китая об изменении места IPO.