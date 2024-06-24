В Украине упали объемы строительства новых квартир

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июня 2024, 18:37 Читати українською

В Украине упали объемы строительства новых квартир

В Украине за первый квартал 2024 года началось строительство только 9,9 тыс. новых квартир в многоквартирных домах. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики, передает LIGA.net.

В Украине за первый квартал 2024 года началось строительство только 9,9 тыс.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Такого низкого показателя не было даже в первом квартале 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Для сравнения: в последний год перед полномасштабным вторжением в Украину в течение первого квартала начали строить 19,4 тыс. новых квартир, в 2023 году этот показатель сократился до 14,3 тыс. квартир.

В Киеве с начала года начали строить всего 1,5 тысячи новых квартир.

Общий объем предложения на первичном рынке Киева, согласно аналитической базе компании City One Development, от довоенного периода сократился со 192 до 147 объектов — на 23%.

Только в 60% жилых комплексов, в которых продаются квартиры, ведутся строительные работы в той или иной степени, говорится в отчете компании.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
82845392
82845392
24 июня 2024, 19:00
#
Как говорится, «а что случилось?». Сейчас единственным драйвером строительства могут быть только новые волны беженцев с деньгами :(
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июня 2024, 19:02
#
Хто виїхав у Европу та не планує повертатись,
купувати квартири в новобудовах не будуть,
а скоріше за все будуть продавати своє житло
на вторинному ринку нерухомості.
+
0
Abramon
Abramon
24 июня 2024, 19:09
#
Далі буде. Війна триває, проблеми з е/е ніякі казки про «будєтолько дорожать» не допоможуть.
Для забудовників рецепт один — побудували здали об'єкт з повністю всією документацією, а в ідеалі з ремонтом тоді можна говорити про продаж. Про торгівлю котлованами та переуступками починайте забувати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают agfromua, astr, patterson, veriano и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами