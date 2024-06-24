В Украине упали объемы строительства новых квартир

В Украине за первый квартал 2024 года началось строительство только 9,9 тыс. новых квартир в многоквартирных домах. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики, передает LIGA.net.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Такого низкого показателя не было даже в первом квартале 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Для сравнения: в последний год перед полномасштабным вторжением в Украину в течение первого квартала начали строить 19,4 тыс. новых квартир, в 2023 году этот показатель сократился до 14,3 тыс. квартир.

В Киеве с начала года начали строить всего 1,5 тысячи новых квартир.

Общий объем предложения на первичном рынке Киева, согласно аналитической базе компании City One Development, от довоенного периода сократился со 192 до 147 объектов — на 23%.

Только в 60% жилых комплексов, в которых продаются квартиры, ведутся строительные работы в той или иной степени, говорится в отчете компании.