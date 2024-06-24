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24 июня 2024, 18:10 Читати українською

Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 2% в 2023 году

Совокупный размер прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2023 году снизился на 2%, до $1,33 трлн, следует из данных Конференции ООН по торговле и развитию.

Совокупный размер прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2023 году снизился на 2%, до $1,33 трлн, следует из данных Конференции ООН по торговле и развитию.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак изменился объемКак отмечается в докладе, на итоговый показатель существенно повлиял приток средств в «транзитные» европейские страны, такие как Люксембург, Швейцария и Нидерланды.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменился объем

Как отмечается в докладе, на итоговый показатель существенно повлиял приток средств в «транзитные» европейские страны, такие как Люксембург, Швейцария и Нидерланды. Если исключить их из подсчетов, то падение объема ПИИ окажется гораздо значительнее — более чем на 10%.

Согласно выводам организации, на объем ПИИ в 2023 году повлияла неуверенность инвесторов в состоянии экономики и потенциальном влиянии тенденций экономического раскола как на развитые, так и на развивающиеся страны.

На фоне ужесточения регулирования и условий финансирования объем сделок M&A (слияния и поглощения) снизился на 46%, объем проектного финансирования — на 26%.

В то же время, выросло на 2% число проектов, которые должны быть реализованы в ближайшем будущем («greenfield project»). Их совокупная обещанная стоимость увеличилась на 5%, до исторического максимума в $1,4 трлн. Как пишет ЮНКТАД, в основном благодаря вложениям в обрабатывающую промышленность развивающихся стран.

Суммарный объем ПИИ в развивающихся странах сократился, несмотря на то, что в этих экономиках он оставался устойчивым на протяжении последних лет, отмечает ЮНКТАД. В 2023 году показатель снизился на 7%, до $867 млрд. Наиболее сильное падение пришлось на Азию — приток ПИИ в регион снизился на 8%.

В частности, объем инвестиций в Китай составил $163 млрд в 2023 году после $189 млрд в 2022 году. Объем ПИИ в Африку снизился на 3%, в Южную Америку и страны Карибского бассейна — на 1%.

Приток ПИИ в развитые страны, за вычетом «транзитных», также сократился на 15%. Так, в США объем инвестиций снизился до $311 млрд после $332 млрд в 2022 году. При этом с учетом «транзитных» экономик показатель для развитых стран вырос на 9%, до $464 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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