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24 июня 2024, 17:11 Читати українською

В индустрии венчурного капитала надвигается кризис

Индустрия венчурного капитала может столкнуться с серьезным спадом в ближайшем будущем, в частности, половину из таких компаний ожидает закрытие, по мнению аналитиков и директоров венчурных компаний, пишет Business Insider.

Индустрия венчурного капитала может столкнуться с серьезным спадом в ближайшем будущем, в частности, половину из таких компаний ожидает закрытие, по мнению аналитиков и директоров венчурных компаний, пишет Business Insider.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпад активности заключения венчурных сделок с конца 2022 года продолжилось и в первом квартале этого года, так как на нее непосредственное влияние оказывают такие факторы, как высокая инфляция, неопределенность в отношении динамики процентных ставок в мире и низкий объем сделок по слияниям и поглощениям.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спад активности заключения венчурных сделок с конца 2022 года продолжилось и в первом квартале этого года, так как на нее непосредственное влияние оказывают такие факторы, как высокая инфляция, неопределенность в отношении динамики процентных ставок в мире и низкий объем сделок по слияниям и поглощениям.

Венчурный капитал подвержен циклическим колебаниям, однако сейчас происходит нечто более значимое и негативное. В конечном итоге, как оценивают эксперты, нельзя считать безумной идею о том, что половина венчурных компаний, которые активно инвестировали в последнее десятилетие, в конечном итоге обанкротятся.

Первая волна активности венчурных фирм затихнет уже в ближайшие 5 лет. Через 10 лет ущерб будет еще более очевиден. Так, если в 1990 году существовало 300 венчурных компаний, контролирующих активы на сумму $17 млрд, и за последние 20 лет появилось 3000 венчурных компаний, контролирующих $1,2 трлн.

Также если в 1990 году объем IPO акций, поддержанных венчурным капиталом, составил $12,7 млрд, то в 2021 году эта сумма увеличилась до $60,1 млрд. Аналогичная история и со сделками в сфере слияний и поглощений, поддерживаемых венчурным капиталом.

Несмотря на увеличение количества фирм и денег, которыми они управляют, они не поддерживаются той финансовой ценностью, которую создают, так как не обращают внимания на нюансы и определение времени инновационных циклов.

Источник: Минфин
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