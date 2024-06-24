В Нацбанке рассказали о позиции комитета по монетарной политике по учетной ставке

Большинство членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины поддержали снижение учетной ставки с 13,5% до 13%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Это решение учитывает как текущие благоприятные макрофинансовые тенденции, так и прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии, а также все еще существенные риски из-за последствий войны.

«Они согласились, что такое осторожное снижение ставки также отвечает намерению НБУ сохранить возможность граждан оградить свои сбережения от инфляции благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ», — рассказали в НБУ.

В то же время там отметили, что один участник дискуссии высказался за более стремительное уменьшение учетной ставки — до 12,5%.

Он отметил, что фактическая инфляционная динамика остается лучше прогноза, а инфляционные ожидания выглядят хорошо заякоренными, поэтому НБУ может двигаться смелее.

Более решительно снижение ставки поддержит восстановление экономики при сохранении привлекательности сбережений в гривне.

Еще один член КМП высказался за сохранность учетной ставки на уровне 13,5%.

По его мнению, за последние месяцы баланс рисков для инфляции, скорее, ухудшился, учитывая усиление давления на валютном рынке и высоковероятное повышение налогов.

Он отметил, что НБУ целесообразно сделать паузу в снижении ставки и оценить эффекты предыдущих шагов по смягчению процентной политики.