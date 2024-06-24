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24 июня 2024, 15:36 Читати українською

Бизнес получил еще 1,6 млрд по программе доступные кредиты

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.

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На прошлой неделе в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» было выдано 570 льготных кредитов предпринимателям на сумму 1,6 млрд. грн.

В сообщении отмечают, что из 570, 486 кредитов поступило от банков государственному сектору экономики. Общей суммой 1,2 млрд. гривен.

Сообщается, что с начала 2024 года по этой программе предприниматели получили 11944 кредита на 45,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 8985 кредитов на 23,5 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 56 086 кредитов на 222,7 млрд грн (в том числе государственными банками — 42 019 кредитов на 113,9 млрд грн), из которых по состоянию на 24 июня 2024:

  • 20,33 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 62,03 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 38,86 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 16,58 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,35 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 14,28 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
Источник: Минфин
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