Бизнес получил еще 1,6 млрд по программе доступные кредиты

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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На прошлой неделе в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» было выдано 570 льготных кредитов предпринимателям на сумму 1,6 млрд. грн.

В сообщении отмечают, что из 570, 486 кредитов поступило от банков государственному сектору экономики. Общей суммой 1,2 млрд. гривен.

Сообщается, что с начала 2024 года по этой программе предприниматели получили 11944 кредита на 45,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 8985 кредитов на 23,5 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 56 086 кредитов на 222,7 млрд грн (в том числе государственными банками — 42 019 кредитов на 113,9 млрд грн), из которых по состоянию на 24 июня 2024: