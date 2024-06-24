ЕС одобрил выделение до 1,4 млрд евро из доходов по росактивам на покупку оружия для Украины

Страны ЕС сегодня одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 млрд евро , что поступит с доходов от замороженных российских активов. Об этом стало известно изданию Politico от четырех европейских дипломатов, передает «Европейская правда».

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Что известно

Деньги выделяются через Фонд помощи Украине (UAF), но платежи еще блокировались Венгрией.

Однако, юридическая служба Совета Е С утверждает , что Будапешт не может остановить эти платежи, поскольку воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, разрешающей обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники ЕС.

Деньги пойдут не на возмещение, как обычно, бывает в случае с UAF, а на прямую закупку оборудования, такого как боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Четверть суммы уйдет на покупки у украинской промышленности.

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У стран было время до 11 утра, чтобы высказать свое мнение, и ни одна из них не проголосовала против, согласно внутреннему сообщению Совета, с которым ознакомилось Politico. Решение не требовало единогласия, а значит, Венгрия не могла его заблокировать.

Несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в рамках программы для Politico в качестве частичной компенсации за приобретенное для Украины оружие. По словам одного из дипломатов, Будапешт «взбешен» тем, что произошло сегодня.

Окончательная сумма прибыли от замороженных активов, которая пойдет на покупку оружия, пока неясна, но дипломаты говорят, что она колеблется от 1,2 млрд евро до 1,4 млрд евро.

Официальное объявление ожидается после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник.