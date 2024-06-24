Кабинет Министров предоставил полномочия НБУ устанавливать исключения по предельным срокам расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности. Об этом сообщает Министерство экономики.
Кабмин рекомендует НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров
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Правительство рекомендует Нацбанку увеличить сроки расчетов по таким операциям в сфере машиностроения или с большим плечом снабжения.
Кабмин также рекомендует увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров. Речь идет, в частности, о продукции машиностроения — станках, технике
Решение касается также позиций, экспорт которых усложнился из-за ограничений в работе портов. Например, продукции металлургии или агросектора.
Согласно решению правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта.
Источник: Минфин
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