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24 июня 2024, 13:18 Читати українською

Российская «дочка» китайского Bank of China приостановила все операции с банками рф

С 24 июня российская дочерняя структура китайского Bank of China приостановила все операции с попавшими под санкции США банками россии. Об этом рассказали российскому «Коммерсанту» источники на финансовом рынке.

С 24 июня российская дочерняя структура китайского Bank of China приостановила все операции с попавшими под санкции США банками россии.
Фото:depositphotos

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«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные расходы как по времени, так и по стоимости обработки платежей», — отметил один из финансистов.

По его словам, банк играл существенную роль в банковском платежном трафике. Источники издания считают, что решение связано с опасениями вторичных санкций США. В то же время, работать с неподсанкционированными кредитными организациями россии банк пока продолжает.

На российском рынке «дочка» Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков. Учреждение является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Бизнес банка сосредоточен на платежах в юанях между россией и Китаем.

Источники на финансовом рынке подтверждают: в последнее время платежи все чаще производят через небанковских платежных агентов, что делает всю цепочку трансакций менее прозрачной.

Источник: Минфин
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