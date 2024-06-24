Apple и Meta обсуждают интеграцию в области искусственного интеллекта

Meta провела переговоры с Apple об интеграции модели генеративного ИИ компании Meta Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как сообщают, компания Apple, опоздавшая с разработкой генеративного ИИ, разработала собственные небольшие модели искусственного интеллекта, но объявила, что обратится к партнерам для выполнения более сложных или специфических задач. Когда в начале этого месяца на Всемирной конференции разработчикам Apple Intelligence был представлен новый продукт, первым партнером компании был объявлен ChatGPT от OpenAI.

«Мы хотели начать с лучшего. ChatGPT является лучшим выбором для наших пользователей на сегодняшний день», — сказал руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги. Он также сказал, что Apple хочет интегрировать Gemini от Google.

Если Apple заключит соглашения с партнерами вне OpenAI, то, по словам представителей компании, клиенты смогут выбирать, какие внешние модели ИИ они хотят использовать в дополнение к внутренним системам Apple.

Обсуждения с Meta подчеркивают маловероятные альянсы, формируемые между крупными технологическими компаниями в эпоху искусственного интеллекта. Технология OpenAI будет встроена в устройства Microsoft и Apple. И соглашение между Apple и Meta было бы примечательно, учитывая, насколько сильно эти две компании расходились во мнениях по поводу других новых технологических вопросов.

Обсуждения еще не завершены и могут сорваться. Хотя сделки с Apple помогут компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, получить массовое распространение своих продуктов, неясно, насколько это будет финансово выгодно.