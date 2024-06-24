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24 июня 2024, 12:11 Читати українською

ЕС нашел юридическую лазейку, чтобы обойти вето Венгрии — СМИ

Европейский Союз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов в этом году, пишет Financial Times.

Европейский Союз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов в этом году, пишет Financial Times.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПоскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности об отложении доходов от замороженных российских активов, она «не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег», сказал главный дипломат Е С Жозеп Боррель.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности об отложении доходов от замороженных российских активов, она «не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег», сказал главный дипломат Е С Жозеп Боррель. По его словам, обходной путь был «сложным, как и каждое юридическое решение, но он сработал».

Юридический обходной путь, который будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в понедельник, также будет иметь решающее значение для того, чтобы соглашение G7 заработало и чтобы кредит в размере $50 млрд был предоставлен до конца года. Согласно плану G7, доходы, полученные от замороженных российских активов со следующего года, будут направлены на выплату кредита.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
24 июня 2024, 12:30
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Угорці заколібали трохи вже.
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