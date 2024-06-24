Европейский Союз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов в этом году, пишет Financial Times.
ЕС нашел юридическую лазейку, чтобы обойти вето Венгрии — СМИ
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Поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности об отложении доходов от замороженных российских активов, она «не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег», сказал главный дипломат
Юридический обходной путь, который будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в понедельник, также будет иметь решающее значение для того, чтобы соглашение G7 заработало и чтобы кредит в размере $50 млрд был предоставлен до конца года. Согласно плану G7, доходы, полученные от замороженных российских активов со следующего года, будут направлены на выплату кредита.
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