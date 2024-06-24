Курс валют на 24 июня: доллар и евро дешевеют

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,85 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,75−40,83, евро — 43,85−44,03 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,42−40,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,27 −43,27 грн/евро.

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