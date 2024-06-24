BitMart празднует Blast TGE и запускает эксклюзивное мероприятие с SphereX

BitMart , ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, с радостью объявляет о проведении эксклюзивного мероприятия в сотрудничестве со SphereX в честь Blast TGE. Мероприятие будет проходить с 10:00 20 июня 2024 года до 10:00 10 июля 2024 года (UTC).

В этот период BitMart и SphereX приглашают пользователей принять участие в различных мероприятиях, включая депозиты, торговлю и заработок на Blast, с общим призовым фондом до 22 000 USDT. Кроме того, пользователи BitMart могут зайти на страницу эксклюзивного мероприятия SphereX, чтобы получить шанс выиграть дополнительные призы, предоставленные SphereX.

В период с 10:00 26 июня 2024 года до 10:00 10 июля 2024 года (UTC) пользователи могут принять участие в акции, подписавшись на каналы и сообщества BitMart и SphereX в социальных сетях, чтобы разделить вознаграждение в размере 1 000 USDT. Пользователи, пополнившие счет Blast на 50 USDT или обменявшие Blast на сумму, эквивалентную 150 USDT, могут разыграть случайные токены стоимостью от 3 USDT до 10 USDT. Пользователи также могут принять участие в 3-дневной акции по фиксированным сбережениям Blast, получая до 50% APY. В период фиксированных накоплений пользователи, подписавшиеся на Blast на сумму, эквивалентную 50 USDT, могут дополнительно разыграть 5 USDT.

Кроме того, BitMart случайным образом выберет 250 пользователей, которые выполнят определенные задания по депозитам, торговле и фиксированным сбережениям, чтобы получить 20 USDT в случайных токенах в качестве дополнительного вознаграждения. Пользователи, которые выполнят задания на странице события SphereX, также получат соответствующие вознаграждения от SphereX. Конкретное содержание заданий и распределение бонусов зависит от объявления SphereX, и BitMart не несет ответственности за детали мероприятия SphereX.

В условиях стремительного развития криптовалютной сферы BitMart стремится предоставить пользователям безопасную и эффективную торговую среду и оптимизировать их торговый опыт за счет постоянных инноваций. Это совместное мероприятие с компанией SphereX призвано помочь пользователям лучше понять работу централизованных и децентрализованных бирж и поблагодарить всех участников экосистемы Blast за их долгосрочную поддержку.

Для получения дополнительной информации и участия в мероприятии посетите страницу мероприятия BitMart и страницу мероприятия SphereX.

О компании BitMart

Биржа BitMart — это ведущая глобальная платформа для торговли цифровыми активами. Имея миллионы пользователей по всему миру и входя в число лучших криптобирж на CoinGecko, BitMart в настоящее время предлагает 1 400+ торговых пар с одной из самых низких торговых комиссий в отрасли. Постоянно развиваясь, BitMart заинтересована в том, чтобы криптовалюты способствовали развитию инноваций и финансовой доступности. Чтобы узнать больше о BitMart, посетите их веб-сайт, следите за их X (Twitter) или присоединяйтесь к их Telegram для получения обновлений, новостей и акций. Загрузите приложение BitMart, чтобы торговать в любое время и в любом месте.