Страховое приложение MyARX — еще удобнее и проще для клиентов

MyARX — это приложение, которое позволяет управлять страхованием с помощью смартфона. В любое время и из любого места у клиента есть доступ к страховым услугам. С помощью приложения можно общаться с компанией, выбирать продукты, хранить договоры родных, следить за этапами страхового дела, делать дистанционный осмотр авто для покупки КАСКО и прочее.

ARX ​​постоянно работает над усовершенствованием приложения и предлагает очередное обновление.

Что изменилось?

• Лента новостей

Создан новый раздел, который выступает в роли стартового экрана с договорами страхования. Здесь можно узнать актуальную информацию от страховой, а также быстро перейти к наиболее популярным функциям (начать новый чат, узнать контакты страховой, что делать в страховом случае, оформить новую страховку). Лента будет продолжать развиваться как гибкий инструмент с наиболее актуальной информацией для конкретного пользователя.

• Контакты

В отдельный раздел вынесены контакты с информацией, как связаться с компанией в критической ситуации. Собраны все возможные контакты СК для получения страховой помощи. Теперь еще легче найти, куда звонить или писать в случае необходимости.

• Редизайн магазина страховок

Добавлена ​​группировка договоров страхования по типам, для более быстрого поиска. Сами карты стали меньше, навигация удобнее и проще.

Поэтому всем пользователям приложения компания ARX предлагает его обновить и вообще

всегда обновлять до последней версии. В скором времени планируется релиз других полезных функций для владельцев добровольного медицинского страхования, автострахования и много интересного.

Загрузить приложение можно здесь: https://onelink.to/vapjc8 .

ARX ​​регулярно проводит опрос клиентов, поэтому каждый может отправить команде MyARX свое предложение или комментарий о работе приложения через функционал «Обратная связь», который находится в разделе «Мой профиль».

Отметим, что MyARX разработан таким образом, чтобы он был максимально удобен в использовании. Понятный интерфейс, удобная навигация и пошаговые инструкции делают страхование доступным даже для тех, кто не имеет большого опыта пользования цифровыми технологиями.

Страхование становится проще с MyARX!