Латиноамериканский финтех-сектор вырос на 340% за последние 6 лет

За период с 2017 по 2023 год финтех-сектор в странах Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 340%. Об этом говорится в отчете Межамериканского банка развития (IDB) и Finnovista, пишет Fintech Ukraine.

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Как изменилось количество компаний

Количество компаний увеличилось от 703 компаний в 18 странах в 2017 году до 3069 в 26 государствах в 2023 году.

Этот рост «обусловлен высоким спросом со стороны потребителей финансовых услуг, состоянием цифровой финансовой инфраструктуры и наличием специализированной рабочей силы», говорится в исследовании. Наиболее растущий сегмент — платежи и денежные переводы.

Страной региона с самым большим количеством финтех-компаний остается Бразилия — 24% от общего количества. За ней следуют:

Мексика — 20%;

Колумбия — 13%;

Аргентина и Чили — по 10%.

За последние 2 года больше всего в этой области выросло количество компаний в Перу — 5,3%. Далее следуют Эквадор (3%) и Доминиканская Республика (2,1%).

Финтех-предприятия в Латинской Америке «ориентированы на недоступные или не охваченные банковским обслуживанием физические и юридические лица, что свидетельствует о положительном влиянии этого сектора на расширение доступа к финансовым услугам», отмечается в репорте.