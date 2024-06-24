Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет. Что выбирают украинцы

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Рынок подержанных авто

В течение мая свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили почти 29% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 42%.

Далее следуют: электромобили — 37%; дизельные — 9%; гибридные — 8%; авто с ГБО — 4%.

Самые популярные марки

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались: