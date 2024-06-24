В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет. Что выбирают украинцы
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Рынок подержанных авто
В течение мая свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили почти 29% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 42%.
Далее следуют: электромобили — 37%; дизельные — 9%; гибридные — 8%; авто с ГБО — 4%.
Самые популярные марки
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 335 ед.;
- Tesla Model 3 — 319 ед.;
- Nissan Rogue — 193 ед.;
- Mazda CX5 — 192 ед.;
- Hyundai Kona — 188 ед.;
- VW Tiguan — 162 ед.;
- VW Golf — 140 ед.;
- Audi Q5 — 128 ед.;
- Nissan Leaf — 127 ед.;
- Jeep Cherokee — 111 ед.
Источник: Минфин
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