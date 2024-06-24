За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 535660 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 июня: 1300 российских оккупантов, 12 танков и 27 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 535660 (+1300) человек,
- танков — 8031 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 15413 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 14246 (+51) ед,
- РСЗО — 1108 (+0) ед,
- средства ПВО — 863 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11382 (+27),
- крылатые ракеты — 2323 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19304 (+56) ед,
- специальная техника — 2397 (+20).
Источник: Минфин
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