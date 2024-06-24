Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на семь копеек

Национальный банк Украины установил на 24 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4478 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 24 июня установил официальный курс евро на уровне 43,42 грн. Европейская валюта подешевела на 19 копеек.

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