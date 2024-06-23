За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 534 360 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 июня: 1 270 российских оккупантов, 10 танков, 13 ракет и 50 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 534360 (+1270) человек,
- танков — 8019 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 15398 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 14195 (+61) ед,
- РСЗО — 1108 (+2) ед,
- средства ПВО — 863 (+2) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11355 (+50),
- крылатые ракеты — 2321 (+13),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19248 (+44) ед,
- специальная техника — 2377 (+8).
Источник: Минфин
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