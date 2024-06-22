Враг совершил восьмую массированную атаку по энергообъектам Украины. Графики отключений света на сегодня

Сегодня ночью российские оккупанты осуществили восьмую массированную комбинированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Повреждены оборудование в Запорожской и Львовской областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что в Запорожье пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу. В настоящее время идет осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Графики отключений

Вчера Укрэнерго сообщало, что в субботу, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00.

«С 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — последствия массированных ударов россиян по энергообъектам», — говорится в сообщении.