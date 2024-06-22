За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 533090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 июня: 1 110 российских оккупантов, 8 танков, 4 ракеты и 15 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 533090 (+1110) человек,
- танков — 8009 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 15383 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 14188 (+28) ед,
- РСЗО — 1106 (+0) ед,
- средства ПВО — 861 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11305 (+15),
- крылатые ракеты — 2302 (+4),
- корабли/катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19204 (+23) ед,
- специальная техника — 2369 (+2).
Источник: Минфин
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