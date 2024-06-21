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21 июня 2024, 19:44 Читати українською

Добавлял бекон в мороженое: McDonald's отключит ИИ-систему заказов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила об отключении экспериментальной ИИ-системы заказов в своих заведениях, пишет Restaurant Business. Утверждается, что это произошло из-за неоднократных жалоб на ошибки в работе нового продукта, разработанного компанией IBM.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила об отключении экспериментальной ИИ-системы заказов в своих заведениях, пишет Restaurant Business.

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Помощник по оформлению заказов на базе искусственного интеллекта появился в McDonald's 2021 года. За прошедшие три года систему внедрили в более чем 100 заведениях. Однако посетители много раз сталкивались с проблемами при взаимодействии с роботом-помощником.

К примеру, клиенты снимали ролики, в которых ШИ-сервис добавлял бекон в мороженое или случайно заказывал куриные нагетсы на $200. В противном случае интеллектуальный помощник вместо необходимого блюда прибавлял в заказ девять порций чая.

Ролики завирусились в социальных сетях, после чего люди начали активно делиться схожими историями.

По итогам компания McDonald's признала наличие проблем в работе ИИ-системы и объявила о закрытии сервиса.

Источник: Минфин
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