Курс валют на вечер 21 июня: евро упало на межбанке на 13 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 21 июня Закрытие 21 июня Изменения доллар 40,43/40,46 40,42/40,44 ½ евро 43,31/43,32 43,18/43,19 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,75−40,85, евро — 43,85−44,05 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.