К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 21 июня: евро упало на межбанке на 13 копеек
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Открытие 21 июня
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Закрытие 21 июня
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Изменения
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40,43/40,46
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40,42/40,44
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½
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43,31/43,32
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43,18/43,19
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13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,75−40,85, евро — 43,85−44,05 грн.
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Источник: Минфин
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