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21 июня 2024, 15:55 Читати українською

Масштабный блекаут: некоторые страны Балканского полуострова остались без электроэнергии

В Черногории, Боснии и Герцеговине и большей части адриатического побережья Хорватии, где температура достигла 40 градусов, произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Reuters.

В Черногории, Боснии и Герцеговине и большей части адриатического побережья Хорватии, где температура достигла 40 градусов, произошло масштабное отключение электроэнергии.
Фото: pixabay.com

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«Почти вся территория Черногории осталась без электричества из-за перебоев в сети», — заявила местная сетевая компания CEDIS.

Столица Боснии и Герцеговины Сараево и Баня-Лука и Мостар остались без электричества. Местные СМИ сообщили об отключении электроэнергии по всей стране.

Энергетическая компания Хорватии HEP заявила, что отключение электроэнергии в некоторых частях страны было вызвано «международными сбоями, затронувшими несколько стран».

Большинство Адриатического побережья Хорватии осталось без электроэнергии, сообщило государственное телевидение HRT. В сообщении говорится, что движение в прибрежном городе Сплит остановилось после того, как перестали работать светофоры. По всему городу было слышно сирены машин скорой помощи.

Албанская телекомпания Top Channel сообщила, что в ряде городов, включая столицу Тирана, пропало электричество. Она процитировала источники, сообщающие, что причиной отключения электроэнергии стала неисправность соединительной линии Черногории.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
21 июня 2024, 16:18
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Исполнительный директор энергокомпании CGES Черногории, заявил,
что причина отключения электроэнергии «регионального масштаба» неизвестна…

Европейцы живут на полном расслабоне, что даже не могут оперативно не то что устранить,
а даже определить причину отключения электроснабжения целого региона…
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