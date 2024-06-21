В Черногории, Боснии и Герцеговине и большей части адриатического побережья Хорватии, где температура достигла 40 градусов, произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Reuters.
Масштабный блекаут: некоторые страны Балканского полуострова остались без электроэнергии
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«Почти вся территория Черногории осталась без электричества из-за перебоев в сети», — заявила местная сетевая компания CEDIS.
Столица Боснии и Герцеговины Сараево и Баня-Лука и Мостар остались без электричества. Местные СМИ сообщили об отключении электроэнергии по всей стране.
Энергетическая компания Хорватии HEP заявила, что отключение электроэнергии в некоторых частях страны было вызвано «международными сбоями, затронувшими несколько стран».
Большинство Адриатического побережья Хорватии осталось без электроэнергии, сообщило государственное телевидение HRT. В сообщении говорится, что движение в прибрежном городе Сплит остановилось после того, как перестали работать светофоры. По всему городу было слышно сирены машин скорой помощи.
Албанская телекомпания Top Channel сообщила, что в ряде городов, включая столицу Тирана, пропало электричество. Она процитировала источники, сообщающие, что причиной отключения электроэнергии стала неисправность соединительной линии Черногории.
Комментарии - 1
что причина отключения электроэнергии «регионального масштаба» неизвестна…
Европейцы живут на полном расслабоне, что даже не могут оперативно не то что устранить,
а даже определить причину отключения электроснабжения целого региона…