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21 июня 2024, 16:17 Читати українською

ООН продлила выплаты украинским пенсионерам. Кто получит помощь

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине продлила срок проекта доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине продлила срок проекта доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий до конца 2024 года.
Фото: НБУ

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«Мы понимаем, что жить на небольшую пенсию, особенно на территориях, близких к зоне боевых действий, нелегко, и что дополнительная помощь крайне нужна. Благодаря щедрости наших доноров мы рады продлить нашу денежную поддержку пенсионерам до конца года», — сообщила Марианна Уорд, и.о. директора ВПП ООН в Украине.

Кто получит помощь

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3 250 грн и проживают на территориях активных или возможных боевых действий и не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда информации.

Выплата производится либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты (для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта»).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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